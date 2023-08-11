Деруни в горщику – давня страва української кухні. Якщо ви ніколи не готували їх в духовці з м'ясом, обов'язково спробуйте – це дуже смачно.
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Подавайте їх до столу обов'язково гарячими, адже так ви відчуєте не тільки неперевершений смак, а й аромат.
Рецепт дерунів в горщику
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для засмажки розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки свинини до золотавої скоринки.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – півмісяцями або дрібною соломкою.
- Додаємо овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажуємо. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10 – 15 хвилин.
- Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки.
- Викладаємо готові деруни в горщики (по 5 – 6 штук у кожен), чергуючи шарами із м’ясом та овочами.
- Для соусу змішуємо сметану з вершками, присмачуємо спеціями і поливаємо страву.
- Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.
- Можна викласти деруни на тарілочку, а можна їсти просто з горщика.
Смачного!