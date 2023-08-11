Деруни в горщику – давня страва української кухні. Якщо ви ніколи не готували їх в духовці з м'ясом, обов'язково спробуйте – це дуже смачно.

Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Подавайте їх до столу обов'язково гарячими, адже так ви відчуєте не тільки неперевершений смак, а й аромат.

Рецепт дерунів в горщику

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 великі картоплини;

– 1 середня цибулина;

– 1 яйце;

– 2 ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для засмажки:

– 300 – 400 грамів свинини;

– 1 середня цибулина;

– 1 морква.

Для соусу:

– 300 грамів сметани;

– 100 грамів вершків;

– сіль;

– мускатний горіх;

– 150 грамів твердого сиру.

Приготування:

Для засмажки розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки свинини до золотавої скоринки.

Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – півмісяцями або дрібною соломкою.

Додаємо овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажуємо. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10 – 15 хвилин.

Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки.

Викладаємо готові деруни в горщики (по 5 – 6 штук у кожен), чергуючи шарами із м’ясом та овочами.

Для соусу змішуємо сметану з вершками, присмачуємо спеціями і поливаємо страву.

Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.

Можна викласти деруни на тарілочку, а можна їсти просто з горщика.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закуску з баклажанів.