Десерт в креманках или бокалах отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также на выбор можно выбирать фрукты в десерт: персики, нектарины, вкусно будет и из манго.

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Холодный десерт без выпекания идеален для летнего времени, ведь готовится за считанные минуты, а дальше все за вас сделает холодильник.

Десерт с нектаринами в бокале

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Желатин заливаем 100 граммами холодного молока из общего количества и оставляем на 10 минут.
  • ️Соединяем сметану, остальное молоко, сахарную пудру и набухший желатин подогреваем на водяной бане или в микроволновке до растопки комочков желатина. Добавляем растопленный желатин в сметанную массу и хорошо размешиваем.
  • Наполняем креманки или бокалы молочным слоем на 2/3, охлаждаем до застывания.
  • Желе заливаем 250 граммами горячей воды и размешиваем до полного растворения.
  • Нектарины или персики нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху на сметанный слой – сверху заливаем желе и снова охлаждаем.

Приятного аппетита!