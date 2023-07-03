Десерт в креманках или бокалах отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также на выбор можно выбирать фрукты в десерт: персики, нектарины, вкусно будет и из манго.
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Холодный десерт без выпекания идеален для летнего времени, ведь готовится за считанные минуты, а дальше все за вас сделает холодильник.
Десерт с нектаринами в бокале
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Желатин заливаем 100 граммами холодного молока из общего количества и оставляем на 10 минут.
- ️Соединяем сметану, остальное молоко, сахарную пудру и набухший желатин подогреваем на водяной бане или в микроволновке до растопки комочков желатина. Добавляем растопленный желатин в сметанную массу и хорошо размешиваем.
- Наполняем креманки или бокалы молочным слоем на 2/3, охлаждаем до застывания.
- Желе заливаем 250 граммами горячей воды и размешиваем до полного растворения.
- Нектарины или персики нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху на сметанный слой – сверху заливаем желе и снова охлаждаем.
Приятного аппетита!