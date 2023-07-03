Домашняя карамель ничем не уступает магазинной. Ее можно сделать сладкой или соленой. Такую вкуснятину добавляют в начинку к тортам, кофе или другим кофейным напиткам, поливают мороженое или просто едят ложкой.
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15 минут на приготовление и несколько часов в стабилизацию и домашняя, тягучая карамель готова. Попытайтесь и результат вас приятно удивит.
Рецепт домашней карамели
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- В широкую кастрюльку с толстым дном высыпаем сахар.
- Включаем средний огонь и доводим сахар до полного растопления. Силиконовой лопаткой сахар словно прижимаем ко дну кастрюли, вы увидите как меняется цвет сахара. Доводим сахар до янтарного цвета.
- ️Уменьшаем огонь до минимума, добавляем холодное масло, хорошо перемешиваем, осторожно, будет бурлить.
- Добавляем горячие сливки, постепенно, перемешиваем также осторожно, потому что бурлит.
- ️Даем еще минутку на огне карамели прокипеть, снимаем с огня, взбиваем блендером (это для идеальной текстуры), переливаем в удобную охлаждающую посуду, накрываем пленкой в контакт.
- Охлаждаем на поверхности до комнатной температуры, затем кладем в холодильник.
- ️Срок хранения такой карамели больше месяца.
- Если хотите соленую карамель – добавьте 3 грамма соли на этапе вливания сливок.
Приятного аппетита!