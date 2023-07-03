Десерт в креманках чи бокалах чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Також на вибір можна обирати фрукти до десерту: персики, нектарини, смачно буде і з манго.
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Холодний десерт без випікання ідеальний для літньої пори, адже готується за лічені хвилини, а далі все за вас зробить холодильник.
Десерт з нектаринами в бокалі
- Час: 2 години
- Порції: 4
Приготування:
- ️Желатин заливаємо 100 грамами холодного молока з загальної кількості і залишаємо на 10 хвилин.
- ️З'єднуємо сметану, решту молока, цукрову пудру і набухлий желатин підігріваємо на водяній бані чи в мікрохвильовці до розтоплення грудочок желатину. Додаємо розтоплений желатин в сметанну масу і добре розмішуємо.
- ️Наповнюємо креманки чи бокали молочним шаром на 2/3, охолоджуємо до застигання.
- ️Желе заливаємо 250 грамами гарячої води і розмішуємо до повного розчинення.
- ️Нектарини чи персики нарізаємо тонкими скибками і викладаємо зверху на сметанний шар – зверху заливаємо желе і знову охолоджуємо.
Смачного!