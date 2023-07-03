Десерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстро

В поиске вкусного десерта без выпечки – у нас есть рецепт, который понравится каждому.

Десерт в креманках или бокалах отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также на выбор можно выбирать фрукты в десерт: персики, нектарины, вкусно будет и из манго.

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Холодный десерт без выпекания идеален для летнего времени, ведь готовится за считанные минуты, а дальше все за вас сделает холодильник.

Десерт с нектаринами в бокале

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

– 300 граммов сметаны;– 200 граммов молока;– 15 граммов желатина;– 30 граммов сахарной пудры;– 1 пакет апельсинового или персикового желе;– нектарины.

Приготовление:

Желатин заливаем 100 граммами холодного молока из общего количества и оставляем на 10 минут.

️Соединяем сметану, остальное молоко, сахарную пудру и набухший желатин подогреваем на водяной бане или в микроволновке до растопки комочков желатина. Добавляем растопленный желатин в сметанную массу и хорошо размешиваем.

Наполняем креманки или бокалы молочным слоем на 2/3, охлаждаем до застывания.

Желе заливаем 250 граммами горячей воды и размешиваем до полного растворения.

Нектарины или персики нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху на сметанный слой – сверху заливаем желе и снова охлаждаем.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт летнего рецепта? Попытайтесь также приготовитьк кофе или мороженому.