Ми навчимо вас як готувати справжні домашні сосиски без домішок та консервантів, а зберігати їх можна у морозилці.

Домашні сосиски не зрівняються з магазинними, вони набагато смачніші та корисніші. Приготуйте їх з курячого філе та смакуйте ними до сніданку або до гарніру.

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Домашні курячі сосиски підійдуть для дієтичного харчування, для діток та у звичайний раціон. Також сформовані сосиски можна заморозити й готувати будь-коли.

Сосиски з курячого філе поживні, корисні та дієтичні, а ще надзвичайно соковиті.

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:

– 500 г курячого філе;

– зелена цибуля на ваш смак;

– 50 мл молока;

– 1 яйце;

– спеції на ваш смак.