Мы тоже обычно покупаем уже готовый лаваш, но сегодня предлагаем приготовить его дома своими руками. Для этого нужно всего три ингредиента, которые точно есть у каждого на кухне.
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Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбу или овощи и подавайте на стол, как шаурму или кебаб.
Интересными комбинациями начинок для лаваша могут быть:
- куриный шашлык с овощами и соусом дзадзики;
- рваная свинина с печеными овощами;
- жареная говядина с салатом коул-слоу;
- слабосоленый лосось из гуакамоле;
- творожные шарики с овощным салатом и чесночным соусом.
Рецепт лаваша
- Время: 20 минут
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой.
Домашний лаваш / Фото 1000
- Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут отдохнуть.
- Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон.
Приятного аппетита!