Мы тоже обычно покупаем уже готовый лаваш, но сегодня предлагаем приготовить его дома своими руками. Для этого нужно всего три ингредиента, которые точно есть у каждого на кухне.

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Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбу или овощи и подавайте на стол, как шаурму или кебаб.

Интересными комбинациями начинок для лаваша могут быть:

  • куриный шашлык с овощами и соусом дзадзики;
  • рваная свинина с печеными овощами;
  • жареная говядина с салатом коул-слоу;
  • слабосоленый лосось из гуакамоле;
  • творожные шарики с овощным салатом и чесночным соусом.

Рецепт лаваша

  • Время: 20 минут

Приготовление:

  • Для приготовления теста смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой.


Домашний лаваш / Фото 1000

  • Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут отдохнуть.
  • Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон.

Приятного аппетита!