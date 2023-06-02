Ми теж зазвичай купуємо вже готовий лаваш, але сьогодні пропонуємо приготувати його вдома власноруч. Для цього потрібно всього три інгредієнти, які точно є в кожного на кухні.
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Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибу чи овочі та подавайте до столу, як шаурму чи кебаб.
Цікавими комбінаціями начинок для лаваша можуть бути:
- курячий шашлик з овочами та соусом дзадзикі;
- рвана свинина з печеними овочами;
- смажена яловичина з салатом коул-слоу;
- слабосолений лосось з гуакамоле;
- сирні кульки з овочевим салатом та часниковим соусом.
Рецепт лаваша
- Час: 20 хвилин
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.
Домашній лаваш / Фото 1000 меню
- Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин відпочити.
- Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.
Смачного!