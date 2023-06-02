Ми теж зазвичай купуємо вже готовий лаваш, але сьогодні пропонуємо приготувати його вдома власноруч. Для цього потрібно всього три інгредієнти, які точно є в кожного на кухні.

Читайте також Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня

Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибу чи овочі та подавайте до столу, як шаурму чи кебаб.

Цікавими комбінаціями начинок для лаваша можуть бути:

  • курячий шашлик з овочами та соусом дзадзикі;
  • рвана свинина з печеними овочами;
  • смажена яловичина з салатом коул-слоу;
  • слабосолений лосось з гуакамоле;
  • сирні кульки з овочевим салатом та часниковим соусом.

Рецепт лаваша

  • Час: 20 хвилин

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.


Домашній лаваш / Фото 1000 меню

  • Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин відпочити.
  • Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.

Смачного!