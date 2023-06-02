Вкуснее магазинного – рецепт домашнего лаваша

Лаваш – отличная альтернатива хлебу. В него можно заворачивать другие ингредиенты, нарезать кусочками и жарить чипсы. А рецептом мы с вами поделимся.

Мы тоже обычно покупаем уже готовый лаваш, но сегодня предлагаем приготовить его дома своими руками. Для этого нужно всего три ингредиента, которые точно есть у каждого на кухне.

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Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбу или овощи и подавайте на стол, как шаурму или кебаб.

Интересными комбинациями начинок для лаваша могут быть:

куриный шашлык с овощами и соусом дзадзики;

рваная свинина с печеными овощами;

жареная говядина с салатом коул-слоу;

слабосоленый лосось из гуакамоле;

творожные шарики с овощным салатом и чесночным соусом.

Рецепт лаваша

Время: 20 минут

– 450 граммов пшеничной муки;– 250 граммов теплой воды;– соль.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой.



Домашний лаваш / Фото 1000

Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут отдохнуть.

Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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