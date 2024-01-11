Воспользуйтесь этим простым рецептом. С ним ликер получится очень похожим на известный всем "Бейлис".
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Рецепт сливочного ликера
- Время: 10 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Очень тщательно смешайте все ингредиенты. Для этого можно использовать миксер или блендер.
- Советуем использовать водку высокого качества, ведь у нее не будет неприятного спиртового привкуса. Также в этом рецепте можно использовать виски.
- Плотно закройте ликер крышкой и поставьте в холодильник на 1 – 2 дня.
- Лучше всего домашний ликер подавать охлажденным.