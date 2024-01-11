Скористайтеся цим простим рецептом. З ним лікер вийде дуже схожим на відомий усім "Бейліс".
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Рецепт вершкового лікеру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Дуже ретельно змішайте всі інгредієнти. Для цього можна використати міксер чи блендер.
- Радимо використовувати горілку високої якості, адже вона не матиме неприємного спиртового присмаку. Також у цьому рецепті можна використовувати віскі.
- Щільно закрийте лікер кришкою та поставте в холодильник на 1 – 2 дні.
- Найкраще домашній лікер смакує охолодженим.