Скористайтеся цим простим рецептом. З ним лікер вийде дуже схожим на відомий усім "Бейліс".

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Рецепт вершкового лікеру

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 220 грамів згущеного молока;

– 1 чайна ложка розчинної кави;

– 120 грамів вершків 33%;

– половина чайної ложки ванільного цукру;

– 200 грамів горілки (або 500 грамів, щоб лікер був слабким).

Приготування:

Дуже ретельно змішайте всі інгредієнти. Для цього можна використати міксер чи блендер. Радимо використовувати горілку високої якості, адже вона не матиме неприємного спиртового присмаку. Також у цьому рецепті можна використовувати віскі. Щільно закрийте лікер кришкою та поставте в холодильник на 1 – 2 дні. Найкраще домашній лікер смакує охолодженим.

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