Значительно дешевле и вкуснее магазинного: простой рецепт домашнего сливочного ликера
11 января 2024, 17:31Читати новину українською
Источник:tsukatnata
Приготовить вкусный сливочный ликер можно самостоятельно. Это будет даже дешевле, чем покупать готовый в магазине.
Воспользуйтесь этим простым рецептом. С ним ликер получится очень похожим на известный всем "Бейлис".
Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью
Рецепт сливочного ликера
- Время: 10 минут
- Порций: 5
– 220 граммов сгущенки;
– 1 чайная ложка растворимого кофе;
– 120 граммов сливок 33%;
– половина чайной ложки ванильного сахара;
– 200 граммов водки (или 500 граммов, чтобы ликер был слабым).
Приготовление:
- Очень тщательно смешайте все ингредиенты. Для этого можно использовать миксер или блендер.
- Советуем использовать водку высокого качества, ведь у нее не будет неприятного спиртового привкуса. Также в этом рецепте можно использовать виски.
- Плотно закройте ликер крышкой и поставьте в холодильник на 1 – 2 дня.
- Лучше всего домашний ликер подавать охлажденным.