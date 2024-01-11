Значительно дешевле и вкуснее магазинного: простой рецепт домашнего сливочного ликера

11 января 2024, 17:31
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Источник:

tsukatnata

Приготовить вкусный сливочный ликер можно самостоятельно. Это будет даже дешевле, чем покупать готовый в магазине.

Воспользуйтесь этим простым рецептом. С ним ликер получится очень похожим на известный всем "Бейлис".

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Рецепт сливочного ликера

  • Время: 10 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 220 граммов сгущенки;
– 1 чайная ложка растворимого кофе;
– 120 граммов сливок 33%;
– половина чайной ложки ванильного сахара;
– 200 граммов водки (или 500 граммов, чтобы ликер был слабым).

Приготовление:

  1. Очень тщательно смешайте все ингредиенты. Для этого можно использовать миксер или блендер.
  2. Советуем использовать водку высокого качества, ведь у нее не будет неприятного спиртового привкуса. Также в этом рецепте можно использовать виски.
  3. Плотно закройте ликер крышкой и поставьте в холодильник на 1 – 2 дня.
  4. Лучше всего домашний ликер подавать охлажденным.
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Автор: Ольга Котів