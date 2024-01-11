Значительно дешевле и вкуснее магазинного: простой рецепт домашнего сливочного ликера

Приготовить вкусный сливочный ликер можно самостоятельно. Это будет даже дешевле, чем покупать готовый в магазине.

Воспользуйтесь этим простым рецептом. С ним ликер получится очень похожим на известный всем "Бейлис".

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Рецепт сливочного ликера

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 5

– 220 граммов сгущенки;– 1 чайная ложка растворимого кофе;– 120 граммов сливок 33%;– половина чайной ложки ванильного сахара;– 200 граммов водки (или 500 граммов, чтобы ликер был слабым).

Приготовление:

Очень тщательно смешайте все ингредиенты. Для этого можно использовать миксер или блендер. Советуем использовать водку высокого качества, ведь у нее не будет неприятного спиртового привкуса. Также в этом рецепте можно использовать виски. Плотно закройте ликер крышкой и поставьте в холодильник на 1 – 2 дня. Лучше всего домашний ликер подавать охлажденным.