Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом домашньої ковбаси, яку ви можете приготувати на Великдень. Запишіть собі рецепт.

Ольга Мартиновська розповідає як приготувати ковбасу. Щоб м'ясо було м'яким треба залишити його у спеціях на добу в прохолодному місці, а потім добре замісити до однорідної консистенції. Експериментуйте зі спеціями, додавайте чебрець, базилік, коріандр чи паприку.

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Рецепт ковбаси

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого окісту;

– 250 грамів сала;

– 1,5 метри натуральної свинячої оболонки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– чорний перець горошком;

– сіль.

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Домашня ковбаса/ інстаграм Ольги Мартиновської