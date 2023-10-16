Фаршированные помидоры, или как их называет автор рецепта Оля Мартыновская: томаты бабушки Мишель – это сытное блюдо родом из Франции. Их можно готовить с добавлением фарша из свинины или говядины, с вареными яйцами и мякотью белого хлеба или другими любимыми продуктами.

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Вам может показаться, что это банально просто, но не торопитесь. Это та самая гениальная простота, которая в результате удивит вас вкусом, ароматом и доставит немало наслаждения с первой ложки.

Рецепт фаршированных томатов

Время: 65 минут

65 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 6 томатов;

– лопатка ягненка, или свинина;

– 4 ломтика бекона;

– репчатый лук;

– кинза;

– зерна кориандра;

– вяленые томаты;

- сливочное масло;

– соль;

- зеленый лук.

Приготовление:

Берем большие томаты, срезаем попки, чтобы они были устойчивыми. Также срезаем шляпки на пол сантиметра. Достаем мякоть, но не выбрасываем ее.

Берем лопатку ягненка, или другой кусок мяса с жиром. Добавляем жареный бекон и перекручим все на мясорубке.

Тушим фарш с беконом вместе с луком на сливочном масле. Она придает сладковатому, нежности и сочному блюду. Нарезаем еще кинзы и добавляем перетертые зерна кориандра, зеленого лучка.

Сдабриваем вялеными томатами, солью и перцем. Смешиваем все с серединками, которые мы удалили из овощей и начиняем томаты.

Закрываем крышками томатов и выпекаем все противень при 190 градусов 35 – 40 минут.

Приятного аппетита!

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