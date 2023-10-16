Фаршированные помидоры, или как их называет автор рецепта Оля Мартыновская: томаты бабушки Мишель – это сытное блюдо родом из Франции. Их можно готовить с добавлением фарша из свинины или говядины, с вареными яйцами и мякотью белого хлеба или другими любимыми продуктами.
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Вам может показаться, что это банально просто, но не торопитесь. Это та самая гениальная простота, которая в результате удивит вас вкусом, ароматом и доставит немало наслаждения с первой ложки.
Рецепт фаршированных томатов
- Время: 65 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Берем большие томаты, срезаем попки, чтобы они были устойчивыми. Также срезаем шляпки на пол сантиметра. Достаем мякоть, но не выбрасываем ее.
- Берем лопатку ягненка, или другой кусок мяса с жиром. Добавляем жареный бекон и перекручим все на мясорубке.
- Тушим фарш с беконом вместе с луком на сливочном масле. Она придает сладковатому, нежности и сочному блюду. Нарезаем еще кинзы и добавляем перетертые зерна кориандра, зеленого лучка.
- Сдабриваем вялеными томатами, солью и перцем. Смешиваем все с серединками, которые мы удалили из овощей и начиняем томаты.
- Закрываем крышками томатов и выпекаем все противень при 190 градусов 35 – 40 минут.
Приятного аппетита!