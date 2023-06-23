Французская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фрукты
23 июня 2023, 19:03Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Летом очень популярны французские галеты, ведь их не только легко и удобно готовить, но и начинкой могут быть любые сезонные ягоды или фрукты.
Галета на песочном тесте – вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Ее удобно брать в путь, на пикник или в путешествие.
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Мы подготовили рецепт французской галеты с клубникой, но вы можете смело заменить ее на вишни, сливы или абрикосы.
Рецепт галеты на песочном тесте
- Время: 80 минут
- Порции: 4
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 150 – 170 граммов муки;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовая ложка воды.
Приготовление:
- Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду.
- Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку, оставляем в холодильнике на 30 минут, чтобы оно отдохнуло.
- Раскатываем тесто на пергаменте, так будет легче.
- Для начинки берем любые ягоды, фрукты, добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги).
- Выпекаем галету в разогретой духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа.
- Бортики можно смазать яйцом перед выпеканием, но это по желанию.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю карамель к выпечке или напиткам.