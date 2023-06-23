Галета на пісочному тісті – смачна домашня випічка, яка відмінно підійде до чаю, кави чи компоту. Її зручно брати в дорогу, на пікнік чи в подорож.
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Ми підготували рецепт французької галети з полуницею, але ви сміло можете замінити її на вишні, сливи чи абрикоси.
Рецепт галети на пісочному тісті
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Масло перетираємо з борошном в крихту, додаємо сіль та цукор та в кінці воду.
- Збираємо тісто в кульку і загортаємо у плівку, залишаємо в холодильнику на 30 хвилин, аби воно відпочило.
- Розкатуємо тісто на пергаменті, так буде легше.
- Для начинки беремо будь-які ягоди, фрукти, додаємо цукор і якщо потрібно – крохмаль (якщо ягоди мають багато вологи).
- Випікаємо галету в розігрітій духовці при 180 градусах близько 30 – 40 хвилин до гарно пропеченого низу.
- Бортики можна змастити яйцем перед випіканням, але це за бажанням.
Смачного!