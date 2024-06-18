Настоящий вкус лета: готовим салат из молодого горошка и курицы

Молодой горошек можно есть просто стручками. Так вы получите от него еще больше пользы.

Чтобы горошек был еще вкуснее, обжарьте его на сковороде. Тогда его аромат максимально раскроется.

Будет вкусно Вкуснее не бывает: элементарный рецепт горохового пюре с беконом

Салат из молодого горошка и курицы

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 250 граммов копченого куриного филе;– 150 граммов зеленого горошка;– 20 миллилитров растительного масла;– 1 сладкий красный перец;– 1 свежий огурец;– 20 граммов зеленого лука;– соль, перец по вкусу;– 50 граммов майонеза 50%.

Приготовление:

Молодой зеленый горошек помойте и отправьте на сковороду с маслом. Обжарьте, помешивая, в течение 3 – 5 минут, после чего выложите в салатник. Копченую курицу нарежьте средними кубиками и добавьте к горошку. Овощи и зеленый лук помойте и обсушите. Перец очистите от сердцевины и нарежьте соломкой. Огурец нарежьте брусочками, а зеленый лук измельчите. Нарезанные овощи добавьте в салатник, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Сверху посыпьте зеленым луком.