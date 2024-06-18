Щоб горошок був ще смачнішим, обсмажте його на пательні. Тоді його аромат максимально розкриється.

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Салат з молодого горошку та курки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів копченого курячого філе;

– 150 грамів зеленого горошку;

– 20 мілілітрів олії;

– 1 солодкий червоний перець;

– 1 свіжий огірок;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– сіль, перець до смаку;

– 50 грамів майонезу 50%.

Приготування:

Молодий зелений горошок помийте та відправте на пательню з олією. Обсмажте, помішуючи, впродовж 3 – 5 хвилин, після чого викладіть в салатник. Копчену курку наріжте середніми кубиками й додайте до горошку. Овочі й зелену цибулю помийте та обсушіть. Перець почистьте від серцевини та наріжте соломкою. Огірок наріжте брусочками, а зелену цибулю подрібніть. Нарізані овочі додайте в салатник, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Зверху посипте зеленою цибулею.

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