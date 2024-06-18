Щоб горошок був ще смачнішим, обсмажте його на пательні. Тоді його аромат максимально розкриється.

Буде смачно Смачніше не буває: елементарний рецепт горохового пюре з беконом

Салат з молодого горошку та курки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Молодий зелений горошок помийте та відправте на пательню з олією. Обсмажте, помішуючи, впродовж 3 – 5 хвилин, після чого викладіть в салатник.
  2. Копчену курку наріжте середніми кубиками й додайте до горошку.
  3. Овочі й зелену цибулю помийте та обсушіть. Перець почистьте від серцевини та наріжте соломкою. Огірок наріжте брусочками, а зелену цибулю подрібніть.
  4. Нарізані овочі додайте в салатник, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Зверху посипте зеленою цибулею.