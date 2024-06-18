Щоб горошок був ще смачнішим, обсмажте його на пательні. Тоді його аромат максимально розкриється.
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Салат з молодого горошку та курки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Молодий зелений горошок помийте та відправте на пательню з олією. Обсмажте, помішуючи, впродовж 3 – 5 хвилин, після чого викладіть в салатник.
- Копчену курку наріжте середніми кубиками й додайте до горошку.
- Овочі й зелену цибулю помийте та обсушіть. Перець почистьте від серцевини та наріжте соломкою. Огірок наріжте брусочками, а зелену цибулю подрібніть.
- Нарізані овочі додайте в салатник, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Зверху посипте зеленою цибулею.