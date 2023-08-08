Щоб приготувати традиційний хачапурі потрібно замісити еластичне тісто на кефірі та начинити його справжнім, якісним сулугуні. Саме від начинки залежить великий відсоток успіху страви.

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Спробуйте приготувати справжній грузинський хачапурі та здивувати рідних колоритною стравою.

Рецепт хачапурі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішуємо вінчиком у мисці.
  • До маси додаємо просіяне борошно, розпушувач та замішуємо еластичне тісто.
  • Сир натираємо на тертці та перемішуємо з сирим яйцем.
  • Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо та додаємо половину сиру. Збираємо все та формуємо хачапурі. Аналогічно робимо другу порцію страви.
  • Розкачуємо та смажимо на сухій сковорідці по 5 хвилин з кожної сторони.

Смачного!