Щоб приготувати традиційний хачапурі потрібно замісити еластичне тісто на кефірі та начинити його справжнім, якісним сулугуні. Саме від начинки залежить великий відсоток успіху страви.
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Спробуйте приготувати справжній грузинський хачапурі та здивувати рідних колоритною стравою.
Рецепт хачапурі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішуємо вінчиком у мисці.
- До маси додаємо просіяне борошно, розпушувач та замішуємо еластичне тісто.
- Сир натираємо на тертці та перемішуємо з сирим яйцем.
- Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо та додаємо половину сиру. Збираємо все та формуємо хачапурі. Аналогічно робимо другу порцію страви.
- Розкачуємо та смажимо на сухій сковорідці по 5 хвилин з кожної сторони.
Смачного!