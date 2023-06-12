Одним из самых популярных салатов из огурцов есть сочетание укропа и свежей заправки без майонеза. Однако существуют и другие варианты салатов со свежими огурцами. Самые интересные мы выбрали и делимся с вами.
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Рецепт салата из огурцов и укропа.
Приготовление:
- Огурцы нарезаем вдоль, лук четвертинками.
- Для заправки смешиваем мед, растительное масло и уксус. Добавляем укроп, соль и перец.
- Заправляем салат и даем настояться в холодильнике 1 час.
Приятного аппетита!
Также рекомендуем попробовать салат из огурцов в сочетании с любимой консервированной кукурузой, яйцами и колбаской.
Рецепт салата из огурцов и колбасы.
Приготовление:
- Отвариваем яйца до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 7 минут.
- Нарезаем колбасу и огурцы соломкой, перекладываем в салатницу.
- Лук и петрушку измельчаем, пересыпаем в колбасу и огурцы. Сливаем жидкость из кукурузы, сами зерна пересыпаем в салатницу.
- Остывшие яйца очищаем, нарезаем полукольцами. Добавляем их к другим ингредиентам.
- Сдабриваем салат специями. Смешиваем майонез с горчицей, заправляем салат соусом.
Приятного аппетита!