Одним из самых популярных салатов из огурцов есть сочетание укропа и свежей заправки без майонеза. Однако существуют и другие варианты салатов со свежими огурцами. Самые интересные мы выбрали и делимся с вами.

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Рецепт салата из огурцов и укропа.

Приготовление:

  • Огурцы нарезаем вдоль, лук четвертинками.
  • Для заправки смешиваем мед, растительное масло и уксус. Добавляем укроп, соль и перец.
  • Заправляем салат и даем настояться в холодильнике 1 час.

Приятного аппетита!

Также рекомендуем попробовать салат из огурцов в сочетании с любимой консервированной кукурузой, яйцами и колбаской.

Рецепт салата из огурцов и колбасы.

Приготовление:

  • Отвариваем яйца до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 7 минут.
  • Нарезаем колбасу и огурцы соломкой, перекладываем в салатницу.
  • Лук и петрушку измельчаем, пересыпаем в колбасу и огурцы. Сливаем жидкость из кукурузы, сами зерна пересыпаем в салатницу.
  • Остывшие яйца очищаем, нарезаем полукольцами. Добавляем их к другим ингредиентам.
  • Сдабриваем салат специями. Смешиваем майонез с горчицей, заправляем салат соусом.

Приятного аппетита!