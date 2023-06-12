Одним з найпопулярніших салатів з огірків є поєднання кропу та свіжої заправки без майонезу. Проте, існують і інші варіанти салатів зі свіжими огірками. Найцікавіші ми обрали та ділимося ними з вами.

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Рецепт салату з огірків та кропу

Приготування:

  • Огірки нарізаємо уздовж, цибулю четвертинками.
  • Для заправки змішуємо мед, олію та оцет. Додаємо кріп, сіль та перець.
  • Заправляємо салат та даємо настоятися в холодильнику 1 годину.

Смачного!

Також радимо спробувати салат з огірків у поєднанні з улюбленою консервованою кукурудзою, яйцями та ковбаскою.

Рецепт салату з огірків та ковбаси

Приготування:

  • Відварюємо яйця до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 7 хвилин.
  • Нарізаємо ковбасу та огірки соломкою, перекладаємо їх у салатницю.
  • Цибулю і петрушку подрібнюємо, пересипаємо до ковбаси і огірків. Зливаємо рідину з кукурудзи, самі зерна пересипаємо в салатницю.
  • Остиглі яйця очищуємо, нарізаємо півкільцями. Додаємо їх до решти інгредієнтів.
  • Присмачуємо салат спеціями. Змішуємо майонез з гірчицею, заправляємо соусом салат.

Смачного!