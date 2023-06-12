Одним з найпопулярніших салатів з огірків є поєднання кропу та свіжої заправки без майонезу. Проте, існують і інші варіанти салатів зі свіжими огірками. Найцікавіші ми обрали та ділимося ними з вами.

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Рецепт салату з огірків та кропу

Інгредієнти:

– 4 огірки;

– 1 синя цибуля;

– пучок свіжого кропу;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Огірки нарізаємо уздовж, цибулю четвертинками.

Для заправки змішуємо мед, олію та оцет. Додаємо кріп, сіль та перець.

Заправляємо салат та даємо настоятися в холодильнику 1 годину.

Смачного!

Також радимо спробувати салат з огірків у поєднанні з улюбленою консервованою кукурудзою, яйцями та ковбаскою.

Рецепт салату з огірків та ковбаси

Інгредієнти:

– 2 – 3 огірки;

– 200 грамів копченої ковбаси;

– 3 відварені яйця;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– 30 грамів петрушки;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо яйця до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 7 хвилин.

Нарізаємо ковбасу та огірки соломкою, перекладаємо їх у салатницю.

Цибулю і петрушку подрібнюємо, пересипаємо до ковбаси і огірків. Зливаємо рідину з кукурудзи, самі зерна пересипаємо в салатницю.

Остиглі яйця очищуємо, нарізаємо півкільцями. Додаємо їх до решти інгредієнтів.

Присмачуємо салат спеціями. Змішуємо майонез з гірчицею, заправляємо соусом салат.

Смачного!

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