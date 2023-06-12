Одним з найпопулярніших салатів з огірків є поєднання кропу та свіжої заправки без майонезу. Проте, існують і інші варіанти салатів зі свіжими огірками. Найцікавіші ми обрали та ділимося ними з вами.
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Рецепт салату з огірків та кропу
Приготування:
- Огірки нарізаємо уздовж, цибулю четвертинками.
- Для заправки змішуємо мед, олію та оцет. Додаємо кріп, сіль та перець.
- Заправляємо салат та даємо настоятися в холодильнику 1 годину.
Смачного!
Також радимо спробувати салат з огірків у поєднанні з улюбленою консервованою кукурудзою, яйцями та ковбаскою.
Рецепт салату з огірків та ковбаси
Приготування:
- Відварюємо яйця до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 7 хвилин.
- Нарізаємо ковбасу та огірки соломкою, перекладаємо їх у салатницю.
- Цибулю і петрушку подрібнюємо, пересипаємо до ковбаси і огірків. Зливаємо рідину з кукурудзи, самі зерна пересипаємо в салатницю.
- Остиглі яйця очищуємо, нарізаємо півкільцями. Додаємо їх до решти інгредієнтів.
- Присмачуємо салат спеціями. Змішуємо майонез з гірчицею, заправляємо соусом салат.
Смачного!