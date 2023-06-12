Хрустящий салат из свежего огурца – рецепты на любой вкус

На рынке и на полках супермаркетов можно приобрести любой сорт огурцов. Цены с каждым днем становятся все более доступными, поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат из этого овоща.

Одним из самых популярных салатов из огурцов есть сочетание укропа и свежей заправки без майонеза. Однако существуют и другие варианты салатов со свежими огурцами. Самые интересные мы выбрали и делимся с вами.

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Рецепт салата из огурцов и укропа.

– 4 огурца;– 1 синий лук;– пучок свежего укропа;– 2 столовые ложки масла;– 1 столовая ложка уксуса;– 1 чайная ложка меда;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Огурцы нарезаем вдоль, лук четвертинками.

Для заправки смешиваем мед, растительное масло и уксус. Добавляем укроп, соль и перец.

Заправляем салат и даем настояться в холодильнике 1 час.

Приятного аппетита!

Также рекомендуем попробовать салат из огурцов в сочетании с любимой консервированной кукурузой, яйцами и колбаской.

Рецепт салата из огурцов и колбасы.

– 2 – 3 огурца;– 200 граммов копченой колбасы;– 3 отварных яйца;– 200 граммов консервированной кукурузы;– 50 граммов зеленого лука;– 30 граммов петрушки;– 1 чайная ложка горчицы;– 2 столовые ложки майонеза;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем яйца до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 7 минут.

Нарезаем колбасу и огурцы соломкой, перекладываем в салатницу.

Лук и петрушку измельчаем, пересыпаем в колбасу и огурцы. Сливаем жидкость из кукурузы, сами зерна пересыпаем в салатницу.

Остывшие яйца очищаем, нарезаем полукольцами. Добавляем их к другим ингредиентам.

Сдабриваем салат специями. Смешиваем майонез с горчицей, заправляем салат соусом.

Приятного аппетита!

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