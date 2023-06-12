Хрустящий салат из свежего огурца – рецепты на любой вкус
12 июня 2023, 18:36Читати новину українською
Источник:Подруга
На рынке и на полках супермаркетов можно приобрести любой сорт огурцов. Цены с каждым днем становятся все более доступными, поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат из этого овоща.
Одним из самых популярных салатов из огурцов есть сочетание укропа и свежей заправки без майонеза. Однако существуют и другие варианты салатов со свежими огурцами. Самые интересные мы выбрали и делимся с вами.
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Рецепт салата из огурцов и укропа.Ингредиенты:
– 4 огурца;
– 1 синий лук;
– пучок свежего укропа;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 чайная ложка меда;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Огурцы нарезаем вдоль, лук четвертинками.
- Для заправки смешиваем мед, растительное масло и уксус. Добавляем укроп, соль и перец.
- Заправляем салат и даем настояться в холодильнике 1 час.
Приятного аппетита!
Также рекомендуем попробовать салат из огурцов в сочетании с любимой консервированной кукурузой, яйцами и колбаской.
Рецепт салата из огурцов и колбасы.Ингредиенты:
– 2 – 3 огурца;
– 200 граммов копченой колбасы;
– 3 отварных яйца;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 50 граммов зеленого лука;
– 30 граммов петрушки;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отвариваем яйца до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 7 минут.
- Нарезаем колбасу и огурцы соломкой, перекладываем в салатницу.
- Лук и петрушку измельчаем, пересыпаем в колбасу и огурцы. Сливаем жидкость из кукурузы, сами зерна пересыпаем в салатницу.
- Остывшие яйца очищаем, нарезаем полукольцами. Добавляем их к другим ингредиентам.
- Сдабриваем салат специями. Смешиваем майонез с горчицей, заправляем салат соусом.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить салаты из молодой капусты по нашим. рецептами.