Больше не будут распадаться – как приготовить идеальные сырники

19 сентября 2023, 18:00
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Одно из украинских блюд, которому нет аналогов в других мировых кухнях – это сырники. Жареный сыр для европейцев или американцев вызывает изумление, но достаточно просто отведать и все становится на свои места – это блюдо нереально вкусное.

Чтобы приготовить удачные сырники, нужно придерживаться нескольких правил: выбрать правильный домашний сыр, не добавлять целые яйца и добавить немного любви и магии.

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24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, по которому мы и сами готовим их к завтраку или на обед.

Рецепт сырников с изюмом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 350 г кисломолочного сыра 5%;
– 2 яичных желтка;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– ванильный сахар;
– 2 столовые ложки сахара;
– цедра половины лимона;
– 100 граммов изюма;
– соль;
– масло для жарки;
– манка для панировки.

Приготовление:

  • Замачиваем изюм в теплой воде, чтобы они не впитывали влагу из сырников во время приготовления. Процеживаем через 15 минут и просушиваем на бумажных полотенцах.
  • В миске смешиваем домашний творог, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру лимона, муку и соль. Тщательно перемешиваем до однородной массы.


Домашние сырники / Фото lenas kitchen blog

  • Добавляем изюм и снова вымешиваем тесто. Чтобы сырники удались, выбирайте сухой сыр, зернистый. Слишком жирный и влажный нужно отжать из-за марли.
  • Формируйте сырники и обваливаем в манке. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.
  • Подаем сырники с домашней сметаной или любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак