Больше не будут распадаться – как приготовить идеальные сырники
19 сентября 2023, 18:00Читати новину українською
Одно из украинских блюд, которому нет аналогов в других мировых кухнях – это сырники. Жареный сыр для европейцев или американцев вызывает изумление, но достаточно просто отведать и все становится на свои места – это блюдо нереально вкусное.
Чтобы приготовить удачные сырники, нужно придерживаться нескольких правил: выбрать правильный домашний сыр, не добавлять целые яйца и добавить немного любви и магии.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, по которому мы и сами готовим их к завтраку или на обед.
Рецепт сырников с изюмом
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 350 г кисломолочного сыра 5%;
– 2 яичных желтка;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– ванильный сахар;
– 2 столовые ложки сахара;
– цедра половины лимона;
– 100 граммов изюма;
– соль;
– масло для жарки;
– манка для панировки.
Приготовление:
- Замачиваем изюм в теплой воде, чтобы они не впитывали влагу из сырников во время приготовления. Процеживаем через 15 минут и просушиваем на бумажных полотенцах.
- В миске смешиваем домашний творог, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру лимона, муку и соль. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
Домашние сырники / Фото lenas kitchen blog
- Добавляем изюм и снова вымешиваем тесто. Чтобы сырники удались, выбирайте сухой сыр, зернистый. Слишком жирный и влажный нужно отжать из-за марли.
- Формируйте сырники и обваливаем в манке. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.
- Подаем сырники с домашней сметаной или любимым вареньем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить творожную запеканку с грушами.