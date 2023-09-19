Щоб приготувати вдалі сирники потрібно дотримуватися кількох правил: обрати правильний домашній сир, не додавати цілі яйця та додати трішки любові і магії.

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24 канал підготував перевірений рецепт сирників з родзинками, за яким ми й самі готуємо їх до сніданку чи на обід.

Рецепт сирників з родзинками

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Замочуємо родзинки у теплій воді, аби вони не вбирали вологу з сирників під час приготування. Проціджуємо через 15 хвилин та просушуємо на паперових рушниках.
  • У мисці змішуємо домашній сир, цукор, жовтки, ванільний цукор, цедру лимона, борошно та сіль. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.


Домашні сирники / Фото lenas kitchen blog

  • Додаємо родзинки та знову вимішуємо тісто. Аби сирники вдалися, обирайте сухий сир, зернистий. Надто жирний та вологий потрібно віджати через марлю.
  • Формуйте сирники та обвалюємо у манці. Смажимо на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін до готовності.
  • Подаємо сирники з домашньою сметаною чи улюбленим варенням.

Смачного!