Вкуснее, чем в кондитерской: как правильно приготовить имбирное печенье

28 ноября 2023, 12:57
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Источник:

Евгений Клопотенко

Близятся Рождественские праздники, а с ними – желание приготовить традиционные блюда. Одним из таких является имбирное печенье, которое любят и дети, и взрослые.

Благодаря молотому имбирю, корице, какао и кунжуту печенье получается очень ароматным. Если у вас нет специальных фигурных форм, смело используйте стакан и сделайте круглое печенье.

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Вкусное имбирное печенье к праздникам – пошаговый рецепт

  • Время: 3 часа 40 минут
  • Порций: 16
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов размягченного сливочного масла;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 чайная ложка молотого имбиря;
– 1 чайная ложка какао-порошка;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки семян кунжута;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара.
  2. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 чайную ложку корицы и 1 чайную ложку какао-порошка.
  3. Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста.
  4. Замесите мягкое эластичное тесто, которое немного липнет к рукам. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  5. Извлеките тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной примерно 4 миллиметра.
  6. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень.
  7. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Затем дайте ему немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.
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Автор: Ольга Котів