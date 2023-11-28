Благодаря молотому имбирю, корице, какао и кунжуту печенье получается очень ароматным. Если у вас нет специальных фигурных форм, смело используйте стакан и сделайте круглое печенье.
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Вкусное имбирное печенье к праздникам – пошаговый рецепт
- Время: 3 часа 40 минут
- Порций: 16
Приготовление:
- Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара.
- Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 чайную ложку корицы и 1 чайную ложку какао-порошка.
- Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста.
- Замесите мягкое эластичное тесто, которое немного липнет к рукам. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Извлеките тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной примерно 4 миллиметра.
- С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень.
- Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Затем дайте ему немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.