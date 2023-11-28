Завдяки меленому імбиру, кориці, какао та кунжуту печиво виходить дуже ароматним. Якщо у вас немає спеціальних фігурних форм, сміливо використовуйте склянку та зробіть печиво круглим.

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Смачне імбирне печиво до свят – покроковий рецепт

Час : 3 години 40 хвилин

: 3 години 40 хвилин Порцій: 16

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів розм'якшеного вершкового масла;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 чайна ложка меленого імбиру;

– 1 чайна ложка какао-порошку;

– половина чайної ложки розпушувача;

– половина чайної ложки солі;

– 2 столові ложки насіння кунжуту;

– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Для тіста змішайте у мисці 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додайте 200 грамів розм'якшеного вершкового масла, вбийте 2 яйця, додайте 1 чайну ложку кориці та 1 чайну ложку какао-порошку. Всипте 1 чайну ложку меленого імбиру, 2 столові ложки кунжуту і половину чайної ложки розпушувача для тіста. Замісіть м'яке еластичне тісто, яке трохи липне до рук. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Дістаньте тісто з холодильника та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте пласт товщиною приблизно 4 міліметри. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Викладіть їх на застелене пергаментом деко. Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Потім дайте йому трохи охолонути та злегка притрусіть цукровою пудрою.

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