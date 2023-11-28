Завдяки меленому імбиру, кориці, какао та кунжуту печиво виходить дуже ароматним. Якщо у вас немає спеціальних фігурних форм, сміливо використовуйте склянку та зробіть печиво круглим.
Ще одна смачна ідея Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю
Смачне імбирне печиво до свят – покроковий рецепт
- Час: 3 години 40 хвилин
- Порцій: 16
Приготування:
- Для тіста змішайте у мисці 350 грамів борошна та 200 грамів цукру.
- Додайте 200 грамів розм'якшеного вершкового масла, вбийте 2 яйця, додайте 1 чайну ложку кориці та 1 чайну ложку какао-порошку.
- Всипте 1 чайну ложку меленого імбиру, 2 столові ложки кунжуту і половину чайної ложки розпушувача для тіста.
- Замісіть м'яке еластичне тісто, яке трохи липне до рук. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.
- Дістаньте тісто з холодильника та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте пласт товщиною приблизно 4 міліметри.
- За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Викладіть їх на застелене пергаментом деко.
- Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Потім дайте йому трохи охолонути та злегка притрусіть цукровою пудрою.