Пекинская капуста широко используется в азиатский кухне. Однако даже украинцы полюбили ее за хрустящую консистенцию и нежный вкус.

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Вкусный салат из пекинской капусты – проверенный рецепт

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов пекинской капусты;

– 1 куриное филе;

– 3 яйца;

– 300 граммов консервированной кукурузы;

– соль, перец по вкусу;

– 3 столовые ложки майонеза 67%.

Приготовление:

Пекинскую капусту промойте и просушите. Нарежьте тоненькой соломкой. Куриную грудку отварите до готовности. Для этого налейте в кастрюлю воду, посолите и вскипятите. Положите мясо и варите примерно 15 – 20 минут. Когда филе будет готово, остудите его и нарежьте соломкой. Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого переложите их в холодную воду, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Соедините все нарезанные ингредиенты в салатнике, добавьте консервированную кукурузу, немного соли и молотого черного перца. Заправьте майонезом и хорошо все перемешайте.

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