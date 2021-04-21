Невозможно вкусная пасочка от кондитерки станет вашей любимой!

Пасочки по рецепту кондитерки Лизы Глинской всегда выходят пышными и в меру сладкими. Этот рецепт пасхальной выпечки базируется на французском тесте бриош, во время приготовления которого важно соблюдать температурный режим.

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Если у вас есть кухонный комбайн – замешиваем тесто в нем, ведь он не будет его нагревать. Без кухонного комбайна вымешивайте тесто руками, постоянно охлаждайте в миске с холодной водой и льдом.

Рецепт паски на тесте бриош

Ингредиенты для опары:

– 170 мл молока

– 2 г дрожжей;

– 150 г муки.

Ингредиенты для пояса:

– 25 г свежих дрожжей;

– 1 шт. ванильного сахара;

– 300 – 400 г изюма;

– 500 г муки;

– 50 г меда;

– 300 г опары;

– 150 г сахара;

– 250 г сливочного масла;

– щепотка соли;

– 300 г яиц.

Ингредиенты для сиропа:

– 150 мл воды;

– 50 мл коньяка;

– 150 г сахара.

Для приготовления опары смешайте дрожжи и сахар в теплом молоке, но не горячем. Добавьте просеянную через мелкое сито муку и перемешайте. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 – 3 часа подрастать. Сварите сироп для изюма: доведите до кипения сахар и воду, влейте коньяк. Замочите изюм в сиропе, чтобы при выпечке кулича он не извлекал влагу из выпечки. Отправьте изюм в сиропе в холодильник на 8 – 12 часов. В чаше комбайна смешайте холодные яйца, мед и опару. Для лучшего смешивания всех ингредиентов используйте насадку "Крюк". Добавьте к массе заранее просеянную муку, соль, сахар, ванильный сахар и свежие дрожжи. Тщательно перемешайте все ингредиенты в комбайне на низких оборотах 5 минут. Добавьте в тесто холодные куски сливочного масла и продолжайте вымешивать тесто в комбайне или руками. На замешивание теста у вас уйдет около 20 – 25 минут, а его температура не должна превышать 24 градусов, ведь это бриош. Накройте вымешанное тесто слоем пищевой пленки и отправьте в теплое место подрастать на 2 часа. Отсадите тесто, снова накройте пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов для второго подъема. Процедите изюм и просушите от лишней влаги на сите. Добавьте изюм в тесто и перемешайте руками до однородной массы. Смажьте формы для выпечки пасхи сливочным маслом и присыпьте мукой. Сформируйте из теста небольшие шарики и положите в формы, накройте полотенцем и оставьте паски до третьего подъема в теплом месте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте паску от 20 до 40 минут. Время выпекания зависит от размера паски. Приятного аппетита!

Рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской с видео: