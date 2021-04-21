Рецепт паски с изюмом на Пасху от кондитерки Лизы Глинской
Невозможно вкусная пасочка от кондитерки станет вашей любимой!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Пасочки по рецепту кондитерки Лизы Глинской всегда выходят пышными и в меру сладкими. Этот рецепт пасхальной выпечки базируется на французском тесте бриош, во время приготовления которого важно соблюдать температурный режим.
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Если у вас есть кухонный комбайн – замешиваем тесто в нем, ведь он не будет его нагревать. Без кухонного комбайна вымешивайте тесто руками, постоянно охлаждайте в миске с холодной водой и льдом.
Рецепт паски на тесте бриош
- Для приготовления опары смешайте дрожжи и сахар в теплом молоке, но не горячем. Добавьте просеянную через мелкое сито муку и перемешайте.
- Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 – 3 часа подрастать.
- Сварите сироп для изюма: доведите до кипения сахар и воду, влейте коньяк. Замочите изюм в сиропе, чтобы при выпечке кулича он не извлекал влагу из выпечки.
- Отправьте изюм в сиропе в холодильник на 8 – 12 часов.
- В чаше комбайна смешайте холодные яйца, мед и опару. Для лучшего смешивания всех ингредиентов используйте насадку "Крюк".
- Добавьте к массе заранее просеянную муку, соль, сахар, ванильный сахар и свежие дрожжи. Тщательно перемешайте все ингредиенты в комбайне на низких оборотах 5 минут.
- Добавьте в тесто холодные куски сливочного масла и продолжайте вымешивать тесто в комбайне или руками. На замешивание теста у вас уйдет около 20 – 25 минут, а его температура не должна превышать 24 градусов, ведь это бриош.
- Накройте вымешанное тесто слоем пищевой пленки и отправьте в теплое место подрастать на 2 часа.
- Отсадите тесто, снова накройте пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов для второго подъема.
- Процедите изюм и просушите от лишней влаги на сите. Добавьте изюм в тесто и перемешайте руками до однородной массы.
- Смажьте формы для выпечки пасхи сливочным маслом и присыпьте мукой.
- Сформируйте из теста небольшие шарики и положите в формы, накройте полотенцем и оставьте паски до третьего подъема в теплом месте.
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте паску от 20 до 40 минут. Время выпекания зависит от размера паски. Приятного аппетита!
Рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской с видео:
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