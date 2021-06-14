Думаете, что приготовить на обед? Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками оригинальным рецептом запеченных кабачков с мясом и сыром. Запишите себе рецепт.
Сочные лодочки с мясом, сыром, запеченные в духовке понравятся всей вашей семье. Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить кабачки.
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Если нет соуса, добавьте ароматные травы, тертые свежие томаты или острый перец чили. Морковь и лук обжарьте на масле гхи, которое можно приготовить в домашних условиях.
Как приготовить лодочки из кабачков и мясом
- Время: 35 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 83 ккал
– 3 кабачки (или цукини);
– 400 граммов фарша (свинина);
– 50 граммов лука;
– 30 граммов масло гхи;
– 50 граммов моркови
– 100 граммов сыра Моцарелла;
– 2 столовые ложки соус Badya;
– 1 чайная ложка соли.
- Кабачки помойте, разрежьте пополам, в середине сделайте надрез, ложкой соберите мягкую часть.
- Морковь помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке.
- Лук очистите, нарежьте кубиками.
- На разогретой сковороде с маслом гхи, обжарьте лук с морковью.
- Свиной фарш пропустите через мясорубку.
- В миске смешайте фарш с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.
Лодочки из кабачков с фаршем / Скриншот с видео
- Из фарша сформируйте шарики, выложите в лодочки кабачков. Выложите кабачки в форму для запекания.
- Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.
Запеченные лодочки из кабачков / Скриншот с видео
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
Лодочки из кабачков, фаршированные мясом – простой рецепт от Тани Литвиновой в видео: