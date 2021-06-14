Лодочки из кабачков, фаршированные мясом: простой рецепт от Тани Литвиновой

14 июня 2021 , 14:19
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Источник:

Youtube Тани Литвиновой

Думаете, что приготовить на обед? Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками оригинальным рецептом запеченных кабачков с мясом и сыром. Запишите себе рецепт.

Сочные лодочки с мясом, сыром, запеченные в духовке понравятся всей вашей семье. Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить кабачки.

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Если нет соуса, добавьте ароматные травы, тертые свежие томаты или острый перец чили. Морковь и лук обжарьте на масле гхи, которое можно приготовить в домашних условиях.

Как приготовить лодочки из кабачков и мясом

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 83 ккал
Ингредиенты:
– 3 кабачки (или цукини);
– 400 граммов фарша (свинина);
– 50 граммов лука;
– 30 граммов масло гхи;
– 50 граммов моркови
– 100 граммов сыра Моцарелла;
– 2 столовые ложки соус Badya;
– 1 чайная ложка соли.
  1. Кабачки помойте, разрежьте пополам, в середине сделайте надрез, ложкой соберите мягкую часть.
  2. Морковь помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке.
  3. Лук очистите, нарежьте кубиками.
  4. На разогретой сковороде с маслом гхи, обжарьте лук с морковью.
  5. Свиной фарш пропустите через мясорубку.
  6. В миске смешайте фарш с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.

Лодочки из кабачков с фаршем / Скриншот с видео

  1. Из фарша сформируйте шарики, выложите в лодочки кабачков. Выложите кабачки в форму для запекания.
  2. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
  3. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Запеченные лодочки из кабачков / Скриншот с видео

  1. Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!

Лодочки из кабачков, фаршированные мясом – простой рецепт от Тани Литвиновой в видео: 

 

Автор: Євгенія Тугушева