Сочные лодочки с мясом, сыром, запеченные в духовке понравятся всей вашей семье. Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить кабачки.

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Если нет соуса, добавьте ароматные травы, тертые свежие томаты или острый перец чили. Морковь и лук обжарьте на масле гхи, которое можно приготовить в домашних условиях.

Как приготовить лодочки из кабачков и мясом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 83 ккал

Ингредиенты:

– 3 кабачки (или цукини);

– 400 граммов фарша (свинина);

– 50 граммов лука;

– 30 граммов масло гхи;

– 50 граммов моркови

– 100 граммов сыра Моцарелла;

– 2 столовые ложки соус Badya;

– 1 чайная ложка соли.

Кабачки помойте, разрежьте пополам, в середине сделайте надрез, ложкой соберите мягкую часть. Морковь помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Лук очистите, нарежьте кубиками. На разогретой сковороде с маслом гхи, обжарьте лук с морковью. Свиной фарш пропустите через мясорубку. В миске смешайте фарш с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.

Лодочки из кабачков с фаршем / Скриншот с видео

Из фарша сформируйте шарики, выложите в лодочки кабачков. Выложите кабачки в форму для запекания. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Запеченные лодочки из кабачков / Скриншот с видео

Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного аппетита!

Лодочки из кабачков, фаршированные мясом – простой рецепт от Тани Литвиновой в видео: