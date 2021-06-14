Соковиті човники з м'ясом, сиром, запечені у духовці сподобаються усій вашій родині. Тетяна Литвинова розповідає як правильно приготувати кабачки.

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Якщо немає соусу, додайте запашні трави, терті свіжі томати або гострий перець чилі. Моркву та цибулю обсмажте на маслі гхі, яке можна приготувати в домашніх умовах.

Як приготувати човники з кабачків та м'ясом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 83 ккал

Інгредієнти:

– 3 кабачки (або цукіні);

– 400 грамів фаршу (свинина);

– 50 грамів цибулі;

– 30 грамів масло гхі;

– 50 грамів моркви;

– 100 грамів сиру Моцарела;

– 2 столові ложки соус Badya;

– 1 чайна ложка солі.

Кабачки помийте, розріжте навпіл, у середині зробіть надріз, ложкою зберіть м'яку частину. Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть, наріжте кубиками. На розігрітій пательні з маслом гхі, обсмажте цибулю з морквою. Свиний фарш пропустіть через м'ясорубку. У мисці змішайте фарш з обсмаженою морквою і цибулею, додайте сіль, соус, перемішайте до однорідної консистенції.

Човники з кабачків з фаршем/ Скріншот з відео

З фаршу сформуйте кульки, викладіть у човники кабачків. Викладіть кабачки у форму для запікання. Сир наріжте скибочками, викладіть на фарш. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.

Запечені човники з кабачків/ Скріншот з відео

Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!

Човники з кабачків, фаршировані м'ясом – простий рецепт від Тані Литвинової у відео: