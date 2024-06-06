Весь секрет – в заправке: как приготовить салат из печени

6 июня 2024, 22:26
Читати новину українською

Источник:

Beszamel

Печень в сочетании с шалфеем, картофелем и яблоком создаст нежный салат – идеальный вариант для ужина. Это сытно, полезно и так вкусно!

Печень с яблоками, картофелем и шалфеем сочетается во вкусном салате с бренди. Готовьте сразу двойную порцию!

Не пропустите Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами

Салат с печенью

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 грамм куриной печени;
– масло для жарки;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 – 3 яблока;
– 2 небольшие красные луковицы;
– 1 белый лук;
– 3 маленькие картофелины, сваренные в мундире;
– 60 миллилитров вишневого бренди (или другого крепкого алкоголя);
– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
– пол пучка шалфея;
– соль и перец по вкусу.

Приготовить:

  1. Обжарьте печень на масле примерно 3 минуты до золотистой корочки.
  2. Приправьте и отставьте.
  3. Лук нарежьте кружочками.
  4. Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите семена, а затем нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Обжарьте лук и яблоки на сливочном масле около 2 минут.
  6. Картофель почистите и нарежьте половинками, как и яблоки.
  7. Все перемешайте.
  8. Залейте салат уксусом и бренди.
  9. Измельчите шалфей и посыпьте им салат.
Это невероятный рецепт: что приготовить из картофеля.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська