Весь секрет – в заправке: как приготовить салат из печени
6 июня 2024, 22:26Читати новину українською
Источник:Beszamel
Печень в сочетании с шалфеем, картофелем и яблоком создаст нежный салат – идеальный вариант для ужина. Это сытно, полезно и так вкусно!
Печень с яблоками, картофелем и шалфеем сочетается во вкусном салате с бренди. Готовьте сразу двойную порцию!
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Салат с печенью
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 500 грамм куриной печени;
– масло для жарки;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 – 3 яблока;
– 2 небольшие красные луковицы;
– 1 белый лук;
– 3 маленькие картофелины, сваренные в мундире;
– 60 миллилитров вишневого бренди (или другого крепкого алкоголя);
– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
– пол пучка шалфея;
– соль и перец по вкусу.
Приготовить:
- Обжарьте печень на масле примерно 3 минуты до золотистой корочки.
- Приправьте и отставьте.
- Лук нарежьте кружочками.
- Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите семена, а затем нарежьте тонкими ломтиками.
- Обжарьте лук и яблоки на сливочном масле около 2 минут.
- Картофель почистите и нарежьте половинками, как и яблоки.
- Все перемешайте.
- Залейте салат уксусом и бренди.
- Измельчите шалфей и посыпьте им салат.