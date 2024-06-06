Печінка з яблуками, картоплею та шавлією поєднується у смачному салаті з бренді. Готуйте одразу подвійну порцію!

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Салат з печінкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготувати:

  1. Обсмажте печінку на олії приблизно 3 хвилини до золотистої скоринки.
  2. Приправте та відставте.
  3. Цибулю наріжте кружечками.
  4. Яблука розріжте на четвертинки, видаліть насіння, а потім наріжте тонкими скибочками.
  5. Обсмажте цибулю і яблука на вершковому маслі близько 2 хвилин.
  6. Картоплю почистіть і наріжте половинками, як і яблука.
  7. Все перемішайте.
  8. Залийте салат оцтом і бренді.
  9. Подрібніть шавлію і посипте нею салат.