Печінка з яблуками, картоплею та шавлією поєднується у смачному салаті з бренді. Готуйте одразу подвійну порцію!
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Салат з печінкою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготувати:
- Обсмажте печінку на олії приблизно 3 хвилини до золотистої скоринки.
- Приправте та відставте.
- Цибулю наріжте кружечками.
- Яблука розріжте на четвертинки, видаліть насіння, а потім наріжте тонкими скибочками.
- Обсмажте цибулю і яблука на вершковому маслі близько 2 хвилин.
- Картоплю почистіть і наріжте половинками, як і яблука.
- Все перемішайте.
- Залийте салат оцтом і бренді.
- Подрібніть шавлію і посипте нею салат.