Как приготовить израильскую яичницу – фирменный рецепт шакшуки
21 сентября 2023, 08:01Читати новину українською
Среди множества вариантов завтраков мы предлагаем вам остановиться на шакшуке. Это сытное блюдо из яиц, которое точно станет любимым.
Шакшука – популярное блюдо израильской кухни, которое подают на завтрак. Блюда из яиц, специй и помидорного соуса станет одним из любимых завтраков семьи. 24 канал подготовил вкусный рецепт.
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Подавайте шакшуку со свежим хлебом или лафой. Это очень ароматное и сытное блюдо, которое даст не только энергии в день, но питательно насытится.
Рецепт израильской шакшуки
- Время: 20 минут
- Порции: 2
– 4 яйца;
– 3 – 4 больших помидора, или помидорный соус (400 граммов);
– 1 репчатый лук;
– свежая зелень кинзы;
– щепотка звезды;
– молотая паприка;
– 1 ложка масла;
– соль.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Нарезаем лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде со специями до прозрачности.
- Добавляем кусочки помидоров или готовый соус. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.
- Выбиваем яйца и солим. Накрываем крышкой и готовим, пока белок не возьмется, а желток останется жидким.
- Посыпаем мелко нарезанной зеленью кинзы (или петрушки) и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить жареные сливы с творогом на закуску.