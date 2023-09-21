Шакшука – популярна страва ізраїльської кухні, яку подають на сніданок. Страва з яєць, спецій та помідорового соусу точно стане одним з улюблених сніданків сім'ї. 24 канал підготував смачний рецепт.

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Подавайте шакшуку зі свіжим хлібом чи лафою. Це дуже ароматна та ситна страва, яка дасть не тільки енергії на день, а поживно наситить.

Рецепт ізраїльської шакшуки

  • Час: 20 хвилин
  • Порції:2

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії.
  • Нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на сковорідці зі спеціями до прозорості.
  • Додаємо шматочки помідорів, або готовий соус. Перемішуємо та тушкуємо ще кілька хвилин.


Шакшука / Фото Recipes

  • Вибиваємо яйця та солимо. Накриваємо кришкою та готуємо доки білок не візьметься, а жовток залишиться рідким.
  • Посипаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи (чи петрушки) і подаємо до столу.

Смачного!