Як приготувати домашні гьодзе: рецепт японських пельменів зі свининою
Японські гьодзе дуже схожі на наші українські вареники або пельмені, єдина відмінність це специфічні спеції у фарші та метод приготування.
Джерело:інстаграм Сергія Денисова
Шеф-кухар Сергій Денисов поділився із читачами смачним та оригінальним рецептом японських пельменів – гьодзе з начинкою із фаршу.
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Сергій Денисов рахував у скільки йому обійшлися домашні гьодзе – 187 гривень. А якщо у вас не має якогось із заявлених інгредієнтів зі списку для начинки ви можете приготувати її із наявних продуктів або замінити.
Рецепт тіста на гьодзе
- Для приготування тіста на гьодзе просійте борошно у глибоку миску через сито, щоб не було грудочок. З'єднайте два види борошна, дрібку солі та залийте його кип'ятком та спочатку перемішуйте ложкою, далі замісіть тісто руками.
- Щоб отримати потрібну консистенцію тіста його потрібно вимішувати протягом 5 хвилин. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залишіть відпочити.
- Для приготування начинки потрібно змішати попередньо подрібнені інгредієнти зі списку та ретельно вимішати їх ложкою.
- Ще раз вимішуємо тісто та розділяємо його на 15 шматочків Кожен шматочок слід розкатати в кружечок товщиною 1 міліметр, не тонше, щоб не зіпсувати гьодзе.
- Викладіть начинку на тісто, защипніть та відкладіть в сторону.
- Обсмажте гьодзе спочатку на сковорідці з кунжутною олією, або оливковою. Далі слід налити води в сковорідку та запарити гьодзе під кришкою 6 хвилин, щоб вони повністю приготувалися, а вода випарувалася. Якщо у вас є пароварка – до готуйте їх у ній.
- Подавайте готові гьодзе з соусом із соєвого соусу, кунжутної олії, спецій та чилі з імбирем. Смачного!
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