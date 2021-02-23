Японські гьодзе дуже схожі на наші українські вареники або пельмені, єдина відмінність це специфічні спеції у фарші та метод приготування.

Шеф-кухар Сергій Денисов поділився із читачами смачним та оригінальним рецептом японських пельменів – гьодзе з начинкою із фаршу.

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Сергій Денисов рахував у скільки йому обійшлися домашні гьодзе – 187 гривень. А якщо у вас не має якогось із заявлених інгредієнтів зі списку для начинки ви можете приготувати її із наявних продуктів або замінити.

Рецепт тіста на гьодзе

Інгредієнти:

– 100 г пшеничного борошна;

– 100 г борошна з твердих сортів пшениці;

– 100 г кип'ятка;

– сіль на ваш смак.

Для начинки:

– фарш свинячий;

– цибуля;

– китайський часник або зелена цибуля;

– імбир;

– пекінська капуста;

– часник;

– соєвий соус;

– кунжутна олія;

– китайські 5 спецій;

– саке;

– цукор;

– зелень.

Для приготування тіста на гьодзе просійте борошно у глибоку миску через сито, щоб не було грудочок. З'єднайте два види борошна, дрібку солі та залийте його кип'ятком та спочатку перемішуйте ложкою, далі замісіть тісто руками. Щоб отримати потрібну консистенцію тіста його потрібно вимішувати протягом 5 хвилин. Загорніть готове тісто в харчову плівку та залишіть відпочити. Для приготування начинки потрібно змішати попередньо подрібнені інгредієнти зі списку та ретельно вимішати їх ложкою. Ще раз вимішуємо тісто та розділяємо його на 15 шматочків Кожен шматочок слід розкатати в кружечок товщиною 1 міліметр, не тонше, щоб не зіпсувати гьодзе. Викладіть начинку на тісто, защипніть та відкладіть в сторону. Обсмажте гьодзе спочатку на сковорідці з кунжутною олією, або оливковою. Далі слід налити води в сковорідку та запарити гьодзе під кришкою 6 хвилин, щоб вони повністю приготувалися, а вода випарувалася. Якщо у вас є пароварка – до готуйте їх у ній. Подавайте готові гьодзе з соусом із соєвого соусу, кунжутної олії, спецій та чилі з імбирем. Смачного!

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