Что приготовить из кабачков: запеките их с фаршем в духовке

Кабачки с фаршем в духовке – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Оно сочетает в себе нежность овощей и насыщенный вкус мяса.

Это сочетание создает отличный баланс вкусов и текстур. Такое блюдо не только легко готовится, но и выглядит крайне аппетитно!

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Кабачки с фаршем в духовке

Время: 50 минут

50 минут Порций: 2

– 4 средних кабачка;– 500 грамм мясного фарша (свинина, говядина или смешанный);– 1 средняя луковица;– 2 зубчика чеснока;– 200 грамм томатного соуса;– 1 чайная ложка соли;– пол чайной ложки черного молотого перца;– 1 чайная ложка итальянских трав;– 100 грамм твердого сыра;– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Промойте кабачки, разрежьте их пополам вдоль и удалите середину ложкой, образовав "лодочки". Нагрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, примерно 3 – 4 минуты. Добавьте мясной фарш в сковороду и жарьте, помешивая, пока он не станет коричневым. Добавьте соль, перец и итальянские травы, перемешайте. Добавьте томатный соус и продолжайте готовить еще 5 минут, пока соус не загустеет. Наполните кабачковые "лодочки" фаршем и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте натертым сыром каждую "лодочку" и запекайте в духовке в течение 25 – 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр – золотисто-коричневым.

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