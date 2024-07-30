Что приготовить из кабачков: запеките их с фаршем в духовке

30 июля 2024, 22:23
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Источник:

Kwestia smaku

Кабачки с фаршем в духовке – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Оно сочетает в себе нежность овощей и насыщенный вкус мяса.

Это сочетание создает отличный баланс вкусов и текстур. Такое блюдо не только легко готовится, но и выглядит крайне аппетитно!

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Кабачки с фаршем в духовке

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 средних кабачка;
– 500 грамм мясного фарша (свинина, говядина или смешанный);
– 1 средняя луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 грамм томатного соуса;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 100 грамм твердого сыра;
– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Промойте кабачки, разрежьте их пополам вдоль и удалите середину ложкой, образовав "лодочки".
  3. Нагрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, примерно 3 – 4 минуты.
  4. Добавьте мясной фарш в сковороду и жарьте, помешивая, пока он не станет коричневым.
  5. Добавьте соль, перец и итальянские травы, перемешайте.
  6. Добавьте томатный соус и продолжайте готовить еще 5 минут, пока соус не загустеет.
  7. Наполните кабачковые "лодочки" фаршем и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  8. Посыпьте натертым сыром каждую "лодочку" и запекайте в духовке в течение 25 – 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр – золотисто-коричневым.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська