Что приготовить из кабачков: запеките их с фаршем в духовке
30 июля 2024, 22:23Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Кабачки с фаршем в духовке – это простое и вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Оно сочетает в себе нежность овощей и насыщенный вкус мяса.
Это сочетание создает отличный баланс вкусов и текстур. Такое блюдо не только легко готовится, но и выглядит крайне аппетитно!
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Кабачки с фаршем в духовке
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 4 средних кабачка;
– 500 грамм мясного фарша (свинина, говядина или смешанный);
– 1 средняя луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 грамм томатного соуса;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 100 грамм твердого сыра;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Промойте кабачки, разрежьте их пополам вдоль и удалите середину ложкой, образовав "лодочки".
- Нагрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, примерно 3 – 4 минуты.
- Добавьте мясной фарш в сковороду и жарьте, помешивая, пока он не станет коричневым.
- Добавьте соль, перец и итальянские травы, перемешайте.
- Добавьте томатный соус и продолжайте готовить еще 5 минут, пока соус не загустеет.
- Наполните кабачковые "лодочки" фаршем и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
- Посыпьте натертым сыром каждую "лодочку" и запекайте в духовке в течение 25 – 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр – золотисто-коричневым.