Це поєднання створює чудовий баланс смаків і текстур. Така страва не тільки легко готується, але й виглядає вкрай апетитно!
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Кабачки з фаршем в духовці
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Промийте кабачки, розріжте їх навпіл вздовж і видаліть середину ложкою, утворивши "човники".
- Нагрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю і часник, обсмажуйте до прозорості, приблизно 3 – 4 хвилини.
- Додайте м'ясний фарш до сковороди та смажте, помішуючи, поки він не стане коричневим.
- Додайте сіль, перець і італійські трави, перемішайте.
- Додайте томатний соус і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, доки соус не загусне.
- Наповніть кабачкові "човники" фаршем і викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Посипте натертим сиром кожен "човник" і запікайте в духовці протягом 25 – 30 хвилин, доки кабачки не стануть м'якими, а сир – золотисто-коричневим.