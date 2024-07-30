Це поєднання створює чудовий баланс смаків і текстур. Така страва не тільки легко готується, але й виглядає вкрай апетитно!

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Кабачки з фаршем в духовці

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Промийте кабачки, розріжте їх навпіл вздовж і видаліть середину ложкою, утворивши "човники".
  3. Нагрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю і часник, обсмажуйте до прозорості, приблизно 3 – 4 хвилини.
  4. Додайте м'ясний фарш до сковороди та смажте, помішуючи, поки він не стане коричневим.
  5. Додайте сіль, перець і італійські трави, перемішайте.
  6. Додайте томатний соус і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, доки соус не загусне.
  7. Наповніть кабачкові "човники" фаршем і викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
  8. Посипте натертим сиром кожен "човник" і запікайте в духовці протягом 25 – 30 хвилин, доки кабачки не стануть м'якими, а сир – золотисто-коричневим.