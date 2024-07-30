Це поєднання створює чудовий баланс смаків і текстур. Така страва не тільки легко готується, але й виглядає вкрай апетитно!

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Кабачки з фаршем в духовці

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 середніх кабачки;

– 500 грамів м'ясного фаршу (свинина, яловичина або змішаний);

– 1 середня цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 200 грамів томатного соусу;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Промийте кабачки, розріжте їх навпіл вздовж і видаліть середину ложкою, утворивши "човники". Нагрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю і часник, обсмажуйте до прозорості, приблизно 3 – 4 хвилини. Додайте м'ясний фарш до сковороди та смажте, помішуючи, поки він не стане коричневим. Додайте сіль, перець і італійські трави, перемішайте. Додайте томатний соус і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, доки соус не загусне. Наповніть кабачкові "човники" фаршем і викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Посипте натертим сиром кожен "човник" і запікайте в духовці протягом 25 – 30 хвилин, доки кабачки не стануть м'якими, а сир – золотисто-коричневим.

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