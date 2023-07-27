Этот торт из кабачка настолько нежный, сбалансированный и низкокалорийный, что можно есть как вечером, так и утром.
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Рекомендации по приготовлению:
- сковорода должна быть небольшого диаметра. Так будет удобнее пролистывать блины;
- листайте с помощью тарелки, так удобнее;
- не торопитесь листать блин, он должен хорошо поджариться на среднем огне, иначе будет рваться;
- кабачок должен быть без лишней жидкости;
- для начинки можно брать что угодно: томаты, жареные грибы, лук, лосось. Для крема тоже: крем-сыр, рикотта, йогурт, майонез.
Рецепт кабачкового торта слоями
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.
- Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.
- Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.
- Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.
- Прячем в холодильник на 1 час.
Приятного аппетита!