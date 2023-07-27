Этот торт из кабачка настолько нежный, сбалансированный и низкокалорийный, что можно есть как вечером, так и утром.

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Рекомендации по приготовлению:

сковорода должна быть небольшого диаметра. Так будет удобнее пролистывать блины;

листайте с помощью тарелки, так удобнее;

не торопитесь листать блин, он должен хорошо поджариться на среднем огне, иначе будет рваться;

кабачок должен быть без лишней жидкости;

для начинки можно брать что угодно: томаты, жареные грибы, лук, лосось. Для крема тоже: крем-сыр, рикотта, йогурт, майонез.

Рецепт кабачкового торта слоями

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачка;

– 2 куриных яйца;

– 4 ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– 400 граммов крем-сыра;

– 100 граммов йогурта или сливок;

– 2 помидора;

_ свежая зелень.

Приготовление:

Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.

Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.

Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.

Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.

Прячем в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита!

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