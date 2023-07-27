Цей торт з кабачка настільки ніжний, збалансований та низькокалорійний, що його можна їсти як ввечері, так і вранці.
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Рекомендації щодо приготування:
- сковорідка має бути маленького діаметра. Так буде зручніше перегортати млинці;
- перегортайте за допомогою тарілки, так зручніше;
- не поспішайте перегортати млинець, він має гарно підсмажитись на середньому вогні, інакше буде рватися;
- кабачок має бути без зайвої рідини;
- для начинки можна брати будь-що: томати, смажені гриби, цибуля, лосось. Для крему теж: крем-сир, рікотта, йогурт, майонез.
Рецепт кабачкового торта шарами
- Час: 2 години
- Порції: 4
Приготування:
- Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.
- Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.
- Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.
- Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.
- Ховаємо в холодильник на 1 годину.
Смачного!