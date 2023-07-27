Цей торт з кабачка настільки ніжний, збалансований та низькокалорійний, що його можна їсти як ввечері, так і вранці.

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Рекомендації щодо приготування:

сковорідка має бути маленького діаметра. Так буде зручніше перегортати млинці;

перегортайте за допомогою тарілки, так зручніше;

не поспішайте перегортати млинець, він має гарно підсмажитись на середньому вогні, інакше буде рватися;

кабачок має бути без зайвої рідини;

для начинки можна брати будь-що: томати, смажені гриби, цибуля, лосось. Для крему теж: крем-сир, рікотта, йогурт, майонез.

Рецепт кабачкового торта шарами

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачка;

– 2 курячих яйця;

– 4 ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 400 грамів крем-сиру;

– 100 грамів йогурту або вершків;

– 2 помідори;

_ свіжа зелень.

Приготування:

Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.

Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.

Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.

Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.

Ховаємо в холодильник на 1 годину.

Смачного!

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