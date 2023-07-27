Кабачковый торт, который не испортит фигуру

27 июля 2023, 16:31
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Источник:

Валентина Саенко

Летом нам хочется и вкусно есть и не толстеть. Чтобы всегда быть в балансе со своим телом, иногда нужно в чем-то себя ограничивать, или потом "отрабатывать" в спортзале.

Этот торт из кабачка настолько нежный, сбалансированный и низкокалорийный, что можно есть как вечером, так и утром.

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Рекомендации по приготовлению:

  • сковорода должна быть небольшого диаметра. Так будет удобнее пролистывать блины;
  • листайте с помощью тарелки, так удобнее;
  • не торопитесь листать блин, он должен хорошо поджариться на среднем огне, иначе будет рваться;
  • кабачок должен быть без лишней жидкости;
  • для начинки можно брать что угодно: томаты, жареные грибы, лук, лосось. Для крема тоже: крем-сыр, рикотта, йогурт, майонез.

Рецепт кабачкового торта слоями

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачка;
– 2 куриных яйца;
– 4 ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 400 граммов крем-сыра;
– 100 граммов йогурта или сливок;
– 2 помидора;
_ свежая зелень.

Приготовление:

  • Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.
  • Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.
  • Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.
  • Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.
  • Прячем в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак