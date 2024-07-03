Как откроете одну баночку – съедят сразу две: видеорецепт кабачковой икры с майонезом на зиму

3 июля 2024, 10:18
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Источник:

Ютуб FOOD VERY GOOD

Кабачковая икра – консервация, которая прекрасно подходит зимой. Воспользуйтесь видеорецептом и получите закрутку словно из магазина, однако из домашних продуктов.

Доступные продукты, немного вашего времени и стараний – и в результате можно получить аппетитную закуску к мясу или просто на хлебчик. Здесь можно использовать как молодые плоды, так и те, которые уже перезрели.

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Кабачковая икра с майонезом

  • Время: 2 часа
  • Порций: 5 баночек (пол литра)
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– 0,5 килограмма лука;
– 750 грамм моркови;
– 180 грамм масла;
– 250 грамм томатной пасты;
– 200 грамм майонеза;
– 80 миллилитров уксуса 9%;
– 100 грамм сахара;
– 1 столовая ложка каменной соли;
– пол столовой ложки сладкой паприки;
– пол чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление:

  1. Под проточной водой помойте кабачки и почистите.
  2. Разрежьте их наполовину и аккуратно ложкой удалите сердцевину с семенами.
  3. Очищенные кабачки нарежьте на небольшие полоски.
  4. Морковь и лук помойте, почистите и нарежьте на небольшие кусочки.
  5. Кабачки, морковь и лук пропустите через мясорубку.
  6. Добавьте масло и все перемешайте.
  7. Поставьте икру на небольшой огонь и варите 1 час.
  8. Не забывайте постоянно перемешивать.
  9. Через час снимите кабачки с огня и добавьте соль, сахар, перец, сладкую паприку, томатную пасту и майонез.
  10. Все хорошо перемешайте.
  11. Снова поставьте на огонь и варите 1 час постоянно помешивая.
  12. За 10 минут до конца приготовления добавьте уксус и размешайте.
  13. Разлейте икру по стерилизованным баночкам и плотно закройте.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська