Как откроете одну баночку – съедят сразу две: видеорецепт кабачковой икры с майонезом на зиму

Кабачковая икра – консервация, которая прекрасно подходит зимой. Воспользуйтесь видеорецептом и получите закрутку словно из магазина, однако из домашних продуктов.

Доступные продукты, немного вашего времени и стараний – и в результате можно получить аппетитную закуску к мясу или просто на хлебчик. Здесь можно использовать как молодые плоды, так и те, которые уже перезрели.

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Кабачковая икра с майонезом

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 5 баночек (пол литра)

– 2 килограмма кабачков;– 0,5 килограмма лука;– 750 грамм моркови;– 180 грамм масла;– 250 грамм томатной пасты;– 200 грамм майонеза;– 80 миллилитров уксуса 9%;– 100 грамм сахара;– 1 столовая ложка каменной соли;– пол столовой ложки сладкой паприки;– пол чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление:

Под проточной водой помойте кабачки и почистите. Разрежьте их наполовину и аккуратно ложкой удалите сердцевину с семенами. Очищенные кабачки нарежьте на небольшие полоски. Морковь и лук помойте, почистите и нарежьте на небольшие кусочки. Кабачки, морковь и лук пропустите через мясорубку. Добавьте масло и все перемешайте. Поставьте икру на небольшой огонь и варите 1 час. Не забывайте постоянно перемешивать. Через час снимите кабачки с огня и добавьте соль, сахар, перец, сладкую паприку, томатную пасту и майонез. Все хорошо перемешайте. Снова поставьте на огонь и варите 1 час постоянно помешивая. За 10 минут до конца приготовления добавьте уксус и размешайте. Разлейте икру по стерилизованным баночкам и плотно закройте.

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