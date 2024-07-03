Доступні продукти, трішки вашого часу та старань – і у результаті можна отримати апетитну закуску до м'яса чи просто на хлібчик. Тут можна використовувати як молоді плоди, так і ті, які вже переспіли.

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Кабачкова ікра з майонезом

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 5 баночок (пів літра)

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 0,5 кілограма цибулі;

– 750 грамів моркви;

– 180 грамів олії;

– 250 грамів томатної пасти;

– 200 грамів майонезу;

– 80 мілілітрів оцту 9%;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка кам'яної солі;

– пів столової ложки солодкої паприки;

– пів чайної ложки меленого чорного перцю.

Приготування:

Під проточною водою помийте кабачки та почистіть. Розріжте їх наполовину та акуратно ложкою видаліть серцевину з насінням. Очищені кабачки наріжте на невеликі полоски. Моркву та цибулю помийте, почистіть та наріжте на невеликі шматочки. Кабачки, моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку. Додайте олію та все перемішайте. Поставте ікру на невеликий вогонь і варіть 1 годину. Не забувайте постійно перемішувати. Через годину зніміть кабачки з вогню та додайте сіль, цукор, перець, солодку паприку, томатну пасту та майонез. Все гарно перемішайте. Знову поставте на вогонь і варіть 1 годину постійно помішуючи. За 10 хвилин до кінця приготування додайте оцет та розмішайте. Розлийте ікру по стерилізованих баночках та щільно закрийте.

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