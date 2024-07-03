Доступні продукти, трішки вашого часу та старань – і у результаті можна отримати апетитну закуску до м'яса чи просто на хлібчик. Тут можна використовувати як молоді плоди, так і ті, які вже переспіли.
До теми Не тільки з перцю чи помідорів: відеорецепт аджики з кабачків
Кабачкова ікра з майонезом
- Час: 2 години
- Порцій: 5 баночок (пів літра)
Приготування:
- Під проточною водою помийте кабачки та почистіть.
- Розріжте їх наполовину та акуратно ложкою видаліть серцевину з насінням.
- Очищені кабачки наріжте на невеликі полоски.
- Моркву та цибулю помийте, почистіть та наріжте на невеликі шматочки.
- Кабачки, моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте олію та все перемішайте.
- Поставте ікру на невеликий вогонь і варіть 1 годину.
- Не забувайте постійно перемішувати.
- Через годину зніміть кабачки з вогню та додайте сіль, цукор, перець, солодку паприку, томатну пасту та майонез.
- Все гарно перемішайте.
- Знову поставте на вогонь і варіть 1 годину постійно помішуючи.
- За 10 хвилин до кінця приготування додайте оцет та розмішайте.
- Розлийте ікру по стерилізованих баночках та щільно закрийте.