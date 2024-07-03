Доступні продукти, трішки вашого часу та старань – і у результаті можна отримати апетитну закуску до м'яса чи просто на хлібчик. Тут можна використовувати як молоді плоди, так і ті, які вже переспіли.

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Кабачкова ікра з майонезом

  • Час: 2 години
  • Порцій: 5 баночок (пів літра)

Приготування:

  1. Під проточною водою помийте кабачки та почистіть.
  2. Розріжте їх наполовину та акуратно ложкою видаліть серцевину з насінням.
  3. Очищені кабачки наріжте на невеликі полоски.
  4. Моркву та цибулю помийте, почистіть та наріжте на невеликі шматочки.
  5. Кабачки, моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку.
  6. Додайте олію та все перемішайте.
  7. Поставте ікру на невеликий вогонь і варіть 1 годину.
  8. Не забувайте постійно перемішувати.
  9. Через годину зніміть кабачки з вогню та додайте сіль, цукор, перець, солодку паприку, томатну пасту та майонез.
  10. Все гарно перемішайте.
  11. Знову поставте на вогонь і варіть 1 годину постійно помішуючи.
  12. За 10 хвилин до кінця приготування додайте оцет та розмішайте.
  13. Розлийте ікру по стерилізованих баночках та щільно закрийте.