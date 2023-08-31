Страви з кабачків надзвичайно популярні у світі. З них готують все: від паст та рагу, до закусок та салатів. Що цікаво, у світі жодного разу ні в кого не фіксувалось алергії на кабачки.
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Хоч кабачки зовсім не кислі, проте містять багато вітаміну С. А у 100 грамах цього овоча лише 25 – 27 кілокалорій, тому їх часто включають до різноманітних дієт.
Рецепт кабачкових нагетсів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Кабачок нарізаємо довгими брусочками, солимо та залишаємо на 15 хвилин, аби позбутися зайвої вологи.
- Зливаємо рідину, що утворилася та додаємо до них борошно. Перемішуємо.
- Панірувальні сухарі змішуємо з натертим твердим сиром. Паніруємо кабачки.
- Викладаємо все на деко вкрите шаром пергаменту та запікаємо в духовці при 180 градусах 20 хвилин.
- Подаємо страву з улюбленим соусом.
Смачного!