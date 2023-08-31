Страви з кабачків надзвичайно популярні у світі. З них готують все: від паст та рагу, до закусок та салатів. Що цікаво, у світі жодного разу ні в кого не фіксувалось алергії на кабачки.

Читайте також Цікаві факти про сосиски та оригінальні страви з ними, які варто спробувати

Хоч кабачки зовсім не кислі, проте містять багато вітаміну С. А у 100 грамах цього овоча лише 25 – 27 кілокалорій, тому їх часто включають до різноманітних дієт.

Рецепт кабачкових нагетсів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Кабачок нарізаємо довгими брусочками, солимо та залишаємо на 15 хвилин, аби позбутися зайвої вологи.
  • Зливаємо рідину, що утворилася та додаємо до них борошно. Перемішуємо.
  • Панірувальні сухарі змішуємо з натертим твердим сиром. Паніруємо кабачки.
  • Викладаємо все на деко вкрите шаром пергаменту та запікаємо в духовці при 180 градусах 20 хвилин.
  • Подаємо страву з улюбленим соусом.

Смачного!