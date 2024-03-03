Такой вкусной картошки вы еще не ели: элементарный рецепт в духовке
3 марта 2024, 20:55Читати новину українською
Источник:juli_co.ok
Пожалуй, картофель является едва ли не самым любимым гарниром среди украинцев. Чтобы разнообразить свое меню, попробуйте воспользоваться этим рецептом.
Особый вкус придаст соус. Сохраните себе этот рецепт – он вполне может стать вашим любимым.
Стоит попробовать Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапышного теста "Водолаз"
Рецепт вкусного картофеля в духовке
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– соль, перец по вкусу.
Соус:
– 1 запеченный чеснок;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 столовая ложка меда;
– 0,5 чайной ложки горчицы;
– соль, перец по вкусу;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– сухой имбирь на кончике ножа;
– острый перец по желанию.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Почистите и порежьте на средние куски картофель. Отварите в подсоленной воде 10 – 15 минут.
- На застеленный пергаментом противень влейте 50 миллилитров масла и поставьте в духовку на 10 – 15 минут.
- Достаньте, посыпьте солью и всыпьте картофель. Перемешайте и поставьте запекаться до готовности.
- Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте им уже готовый картофель и перемешайте.