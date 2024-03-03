Особый вкус придаст соус. Сохраните себе этот рецепт – он вполне может стать вашим любимым.

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Рецепт вкусного картофеля в духовке

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль, перец по вкусу. Соус:

– 1 запеченный чеснок;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 столовая ложка меда;

– 0,5 чайной ложки горчицы;

– соль, перец по вкусу;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– сухой имбирь на кончике ножа;

– острый перец по желанию.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Почистите и порежьте на средние куски картофель. Отварите в подсоленной воде 10 – 15 минут. На застеленный пергаментом противень влейте 50 миллилитров масла и поставьте в духовку на 10 – 15 минут. Достаньте, посыпьте солью и всыпьте картофель. Перемешайте и поставьте запекаться до готовности. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте им уже готовый картофель и перемешайте.

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