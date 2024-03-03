Особый вкус придаст соус. Сохраните себе этот рецепт – он вполне может стать вашим любимым.
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Рецепт вкусного картофеля в духовке
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Почистите и порежьте на средние куски картофель. Отварите в подсоленной воде 10 – 15 минут.
- На застеленный пергаментом противень влейте 50 миллилитров масла и поставьте в духовку на 10 – 15 минут.
- Достаньте, посыпьте солью и всыпьте картофель. Перемешайте и поставьте запекаться до готовности.
- Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте им уже готовый картофель и перемешайте.