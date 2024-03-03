Особливого смаку надасть соус. Збережіть собі цей рецепт – він цілком може стати вашим улюбленим.

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Рецепт смачної картоплі у духовці

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Почистьте та поріжте на середні шматки картоплю. Відваріть в підсоленій воді 10 – 15 хвилин.
  3. На застелене пергаментом деко влийте 50 мілілітрів олії та поставте в духовку на 10 – 15 хвилин.
  4. Дістаньте, посипте сіллю та всипте картоплю. Перемішайте і поставте запікатися до готовності.
  5. Тим часом змішайте усі інгредієнти для соусу. Полийте ним вже готову картоплю та перемішайте.