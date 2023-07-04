Как насчет восточного фастфуда? Картофель кумпир – турецкое блюдо похоже на запеченный картофель, но с особой начинкой.
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Будем готовить что-то вроде картофеля в мундире, но результат будет впечатляющим. Ее любят не только за вкус, но и за сытность блюда. Картофель запекается в фольге, после чего разрезается пополам, внутреннее содержимое смешивается со сливочным маслом и сыром. Далее в такую заготовку добавляют разные начинки: маринованные огурчики, кукурузу, мясо, овощи, грибы.
Рецепт картофеля кумпир
- Время: 3 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Картофель запекаем в фольге примерно 2 часа при 180 градусах.
- К йогурту добавляем нарезанные огурцы, укроп и соль, перемешиваем ингредиенты.
- Из горячего картофеля осторожно достаем и убираем середину. Добавляем в картофель масло и сыр, делаем нежное пюре из смеси.
- Пюре накладываем обратно в основную часть картофеля, поливаем все это соусом и добавляем внутрь бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.
- Запекаем картофель еще 5 минут при 180 градусах.
- Подаем блюдо к столу горячим.
Приятного аппетита!