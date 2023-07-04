Как насчет восточного фастфуда? Картофель кумпир – турецкое блюдо похоже на запеченный картофель, но с особой начинкой.

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Будем готовить что-то вроде картофеля в мундире, но результат будет впечатляющим. Ее любят не только за вкус, но и за сытность блюда. Картофель запекается в фольге, после чего разрезается пополам, внутреннее содержимое смешивается со сливочным маслом и сыром. Далее в такую заготовку добавляют разные начинки: маринованные огурчики, кукурузу, мясо, овощи, грибы.

Рецепт картофеля кумпир

Время: 3 часа

3 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 большой картофель;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– 50 граммов сыра;

– консервированная кукуруза;

– колбаски;

– жареный бекон;

– зелень;

– 2 столовые ложки йогурта;

– 30 граммов маринованного огурца;

– 5 граммов укропа;

– соль.

Приготовление:

Картофель запекаем в фольге примерно 2 часа при 180 градусах.

К йогурту добавляем нарезанные огурцы, укроп и соль, перемешиваем ингредиенты.

Из горячего картофеля осторожно достаем и убираем середину. Добавляем в картофель масло и сыр, делаем нежное пюре из смеси.

Пюре накладываем обратно в основную часть картофеля, поливаем все это соусом и добавляем внутрь бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр.

Запекаем картофель еще 5 минут при 180 градусах.

Подаем блюдо к столу горячим.

Приятного аппетита!

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