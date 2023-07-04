Як щодо східного фастфуду? Картопля кумпір – турецька страва схожа на запечену картоплю, але з особливою начинкою.

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Готуватимемо щось схоже на картоплю в мундирі, але результат буде вражаючим. Її полюбляють не тільки за смак, а й за ситність страви. Картопля запікається у фользі, після чого розрізається навпіл, внутрішній вміст змішується з вершковим маслом і з сиром. Далі в таку заготовку додають різноманітні начинки: мариновані огірочки, кукурудзу, м'ясо, овочі, гриби.

Рецепт картоплі кумпір

Час: 3 години

3 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 велика картопля;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 50 грамів сиру;

– консервована кукурудза;

– ковбаски;

– смажений бекон;

– зелень;

– 2 столові ложки йогурту;

– 30 грамів маринованого огірка;

– 5 грамів кропу;

– сіль.

Приготування:

Картоплю запікаємо у фользі приблизно 2 години при 180 градусах.

До йогурту додаємо нарізані огірки, кріп та сіль, перемішуємо інгредієнти.

З гарячої картоплі обережно дістаємо та прибираємо середину. Додаємо до картоплі масло та сир, робимо ніжне пюре з суміші.

Пюре накладаємо назад в основну частину картоплі, поливаємо все це соусом та додаємо в середину бекон, ковбаски, кукурудзу та натертий сир.

Запікаємо картоплю ще 5 хвилин при 180 градусах.

Подаємо страву до столу гарячою.

Смачного!

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